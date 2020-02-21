22 Şubat 2020, Cumartesi
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Kızılyıldız 81-86 CSKA Moskova l MAÇ SONUCU
Giriş Tarihi: 22.02.2020
Turkish Airlines EuroLeague 25. hafta karşılaşmasında CSKA Moskova, Kızılyıldız deplasmanından 81-86’lık galibiyetle ayrıldı.
THY EuroLeague 25. hafta maçında CSKA Moskova deplasmanda Kızılyıldız'ı 81-86'lık skorla mağlup etti.
Kızılyıldız'da Billy Baron 15 sayı 3 ribaund 2 asist, Kevin Punter 12 sayı ile oynadı.
CSKA Moskova'da Mike James 29 sayı 3 ribaund 3 asist, Daniel Hackett 19 sayı 3 ribaund 1 asistle mücadele etti.
CSKA bu sonuçla 17. galibiyetini alırken, Kızılyıldız 15. mağlubiyetini aldı.
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