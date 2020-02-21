22 Şubat 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Kızılyıldız 81-86 CSKA Moskova l MAÇ SONUCU

CSKA Moskova Kızılyıldız'ı deplasmanda devirdi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.02.2020

EuroLeague 25. hafta karşılaşmasında , Kızılyıldız deplasmanından ’lık galibiyetle ayrıldı.

EuroLeague 25. hafta maçında deplasmanda Kızılyıldız'ı 'lık skorla mağlup etti.

Kızılyıldız'da Billy Baron 15 sayı 3 ribaund 2 asist, Kevin Punter 12 sayı ile oynadı.

CSKA Moskova'da Mike James 29 sayı 3 ribaund 3 asist, Daniel Hackett 19 sayı 3 ribaund 1 asistle mücadele etti.

CSKA bu sonuçla 17. galibiyetini alırken, Kızılyıldız 15. mağlubiyetini aldı.

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