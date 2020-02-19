19 Şubat 2020, Çarşamba

BASKETBOL

THY Euroleague'de 25. hafta

THY Euroleague'de 25. hafta
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 19.02.2020

Euroleague'in 25. haftasında lider Alman ekibi 'e konuk olacak. Beko ise evinde İspanyol temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın ve Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Geçtiğimiz hafta liglerdeki kupa maçlarından dolayı oynanmamıştı. Haftanın açılış müsabakasında Zenit , sahasında ALBA ile karşılaşacak. Bu hafta , İspanyol ekibi 'i konuk edecek. Lider de Almanya deplasmanında ile karşı karşıya gelecek. Hafta ile Maccabi takımları arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.

THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:

20 Şubat Perşembe:

20.00 Zenit Saint Petersburg - ALBA Berlin
20.15 Olympiakos - Asvel Lyon-Villeurbanne
20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid
22.45 AX Armani Exchange Milano - Khimki
23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz -

21 Şubat Cuma:

21.00 Kızılyıldız - CSKA Moskova
22.30 Bayern Münih - Anadolu Efes
22.30 Panathinaikos - FC Barcelona
23.00 Valencia Basket - Maccabi FOX Tel Aviv

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