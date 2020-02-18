18 Şubat 2020, Salı

BASKETBOL

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde flaş eşleşme! İki türk takımı birden...

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde flaş eşleşme!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, kura çekimi sonucu, temsilcilerimiz ve  birbirlerine rakip oldu. Bir diğer Türk ekibi  ise Çekya'dan Nymburk ile eşleşti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Mies şehrinde bulunan Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucunda , bir diğer Türk ekibi ile eşleşirken, ise Çekya ekibi Nymburk ile bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. Türk Telekom, grubunu lider bitirdiği için bu turda ev sahibi avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde iki galibiyet alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Son 16 turunda ilk maçlar 3 Mart 2020 tarihinde oynanacak.

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Kura çekimi sonucunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:

() - Peristeri ()

Zaragoza () - Lietkabelis (Litvanya)

Nymburk (Çekya) - Teksüt Bandırma

Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta

(İspanya) - (Belçika)

Dinamo Sassari (İtalya) - (İspanya)

JDA Dijon (Fransa) - Nizhny Novgorod ()

AEK (Yunanistan) - ()

Öte yandan, kura çekiminde olası çeyrek final eşleşmeleri de netleşti. Muhtemel çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Zaragoza (İspanya) - Lietkabelis (Litvanya) / Iberostar Tenerife (İspanya) - Filou Oostende (Belçika)

Nymburk (Çekya) - Teksüt Bandırma / AEK (Yunanistan) - Telekom Baskets Bonn (Almanya)

Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta / JDA Dijon (Fransa) - Nizhny Novgorod (Rusya)

Hapoel Jerusalem (İsrail) - Peristeri (Yunanistan) / Dinamo Sassari (İtalya) - San Pablo Burgos (İspanya)

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