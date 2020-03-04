04 Mart 2020, Çarşamba

BASKETBOL

THY Euroleague'de Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak

Maccabi FOX - Anadolu Efes maçıyla ilgili flaş karar!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 Giriş Tarihi: 04.03.2020

Euroleague'in 27. haftasında oynanacak Maccabi FOX - karşılaşması, koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Euroleague'de 27. hafta maçında 'de oynanacak olan - mücadelesi Koronavirüs'e önlem için seyircisiz oynanacak.

Maccabi Tel Aviv ile Anadolu Efes bugün saatine göre 22:15'te karşı karşıya gelecek.

İsrail ise ülkede 5 bin kişiden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmuştu.

10.383 kapasiteli Menora Mivtachim Arena'da Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı için tüm biletler tükenmişti.

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