04 Mart 2020, Çarşamba
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THY Euroleague'de Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak
Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 Giriş Tarihi: 04.03.2020
THY Euroleague'in 27. haftasında oynanacak Maccabi FOX - Anadolu Efes karşılaşması, koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Euroleague'de 27. hafta maçında İsrail'de oynanacak olan Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes mücadelesi Koronavirüs'e önlem için seyircisiz oynanacak.
Maccabi Tel Aviv ile Anadolu Efes bugün Türkiye saatine göre 22:15'te karşı karşıya gelecek.
İsrail Sağlık Bakanlığı ise ülkede 5 bin kişiden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmuştu.
10.383 kapasiteli Menora Mivtachim Arena'da Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı için tüm biletler tükenmişti.
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