14 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

Larkin'den kötü haber! Kadrodan çıkarıldı...

Shane Larkin'den kötü haber! Kadrodan çıkarıldı...
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020

Türk vatandaşlığına geçen 'in yıldız basketbolcusu , sakatlığı nedeniyle A kadrosundan çıkarıldı.

FIBA'dan yapılan açıklama şöyle;

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ankara'da 21 Şubat 2020 Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımızda sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu raporu sonucunda Shane Larkin'in; 10 gün boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.

Shane Larkin Türk kimliğini aldı

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