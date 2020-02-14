14 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

Pınar Karşıyaka'da 4 oyuncuya milli davet

Pınar Karşıyaka'da 4 oyuncuya milli davet
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 14.02.2020

ING Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da ve 'in yanı sıra Amath M'Baye ile , ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, ve 'in 21 Şubat'ta ve 24 Şubat'ta İsveç ile mücadele edecek A Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildiği belirtildi.

Bu oyuncuların yanı sıra 'ın 20 Şubat'taki ve 23 Şubat'taki Avusturya karşılaşmaları için Slovenya Milli Takımı'na, Amath M'Baye'nin de 21 Şubat'ta ve 24 Şubat'ta Karadağ ile mücadele edecek Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldığı vurgulandı.

Bu arada takımda görev yapan antrenörler ile Arda Demirbağ'ın da milli takımda başantrenör 'nın yardımcılığını yapacakları kaydedildi.

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