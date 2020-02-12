12 Şubat 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Micic şoku!

Micic şoku!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 12.02.2020

'in Sırp oyun kurucusu Micic, baldırındaki sakatlığı nedeniyle 2 hafta yok.

'in Sırp oyun kurucusu Micic, baldırındaki sakatlığı nedeniyle 2 hafta yok. Micic'in, Avrupa Ligi'nde Bayern Münih ve Erkekler maçlarında forma giyemeyeceği açıklandı.
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