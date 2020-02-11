11 Şubat 2020, Salı

BASKETBOL

Anadolu Efes'e Vasilije Micic'ten kötü haber

Vasilije Micic'ten kötü haber
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 11.02.2020

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , Sırp oyun kurucu ’in yaklaşık 2 hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başarılı oyuncumuz kalf sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacak. Sağlık ekibimizin verdiği bilgiye göre Micic, Türkiye Kupası ve Euroleague'deki Bayern Münih karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Spor Kulübü olarak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini diliyoruz."

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