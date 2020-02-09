09 Şubat 2020, Pazar

BASKETBOL

Kerem Tunçeri'nin babası vefat etti

Kerem Tunçeri'nin acı günü
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 09.02.2020

A Milli Erkek Basketbol Takım Menajeri 'nin babası, eski basketbolcu vefat etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, cenaze detaylarının daha sonra duyurulacağı belirtilerek, " olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

, milli takımın yanı sıra Galatasaray, İstanbul PTT, Ankaragücü, Muhafızgücü ve Altınordu takımlarının kadrolarında yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Engelli basketbolcuların minibüsü devrildi! Engelli basketbolcuların minibüsü devrildi!
Raptors'tan üst üste 14. galibiyet Raptors'tan üst üste 14. galibiyet
Euroleague'de MVP Barcelona'dan Delaney Euroleague'de MVP Barcelona'dan Delaney
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör