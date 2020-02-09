Engelli basketbolcuları taşıyan minibüs şarampole devrildi: 13 yaralı
Mardin'de Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını taşıyan minibüsün kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.
Kaza, Mardin-Diyarbakır kara yolu Akres mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularını taşıyan 44 PH 230 plakalı minibüs, Mardin-Diyarbakır kara yolu Akres mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte 10 sporcu, teknik sorumlu ve bir yönetici yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve Mardin Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye görevlilerince araçtan çıkarıldı. Kazada yaralananlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig C Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Ligin 11. haftada karşılamasında yarın saat 13.00'da Kızıltepe Engelliler Kulübü ile karşı karşıya gelecekti.
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