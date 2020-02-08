08 Şubat 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Takasla Drummond

Takasla Drummond
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.02.2020

NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın oynadığı Cleveland, 'ın all-star pivotu Drummond'ı takasla kadrosuna kattı. Cavaliers; Brandon Knight, John Henson ve 2023 ikinci tur draft hakkı karşılığında işi bağladı.

NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın oynadığı Cleveland, 'ın all-star pivotu Drummond'ı takasla kadrosuna kattı. Cavaliers; Brandon Knight, John Henson ve 2023 ikinci tur draft hakkı karşılığında işi bağladı.

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