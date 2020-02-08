08 Şubat 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Kazanan İlyasova

Kazanan İlyasova
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.02.2020

NBA'de'de milli oyuncuların forma giydiği maçta Ersan İlyasova'nın takımı , Furkan Korkmaz'ın görev yaptığı Philadelphia 76ers'ı 112-101 yendi.

NBA'de'de milli oyuncuların forma giydiği maçta Ersan İlyasova'nın takımı , Furkan Korkmaz'ın görev yaptığı Philadelphia 76ers'ı 112-101 yendi. Ersan mücadeleyi 2 sayı, Furkan ise 12 sayı ile tamamladı.

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