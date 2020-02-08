Kazanan İlyasova

NBA'de'de milli oyuncuların forma giydiği maçta Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Furkan Korkmaz'ın görev yaptığı Philadelphia 76ers'ı 112-101 yendi.

NBA'de'de milli oyuncuların forma giydiği maçta Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Furkan Korkmaz'ın görev yaptığı Philadelphia 76ers'ı 112-101 yendi. Ersan mücadeleyi 2 sayı, Furkan ise 12 sayı ile tamamladı.