08 Şubat 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Kobe için tören 24 Şubat’ta

Kobe için tören 24 Şubat’ta
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden LA Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın anma töreni, 24 Şubat'ta yapılacak.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile diğer 7 kişi için düzenlenecek anma töreninin 24 Şubat'ta Staples Center'da gerçekleştirileceği bildirildi.

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