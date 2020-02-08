Kobe için tören 24 Şubat’ta

Geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden LA Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın anma töreni, 24 Şubat'ta yapılacak.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile diğer 7 kişi için düzenlenecek anma töreninin 24 Şubat'ta Staples Center'da gerçekleştirileceği bildirildi.