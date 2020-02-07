07 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

Türk derbisinde kazanan Ersanlı Milwaukee Bucks

Türk derbisinde kazanan Ersanlı Bucks
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 07.02.2020

Milli basketbolcular ’nın takımı ile ’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers’ın karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf 112-101’lik skorla Ersan İlyasova’nın ekibi Milwaukee Bucks oldu.

Amerikan Ulusal Basketbol () Ligi dün gece oynanan 5 maçla devam etti. Bucks'ın Yunan süper yıldızı Giannis Antetokounmpo 36 sayı 20 ribaund ile double-double yaptı ve takımının galibiyetinde başrol oynadı. Milwaukee'de milli basketbolcu ise 6 dakika süre aldığı karşılaşmada 2 sayı 2 ribaundluk performans sergiledi. Philadelphia 76ers'da ise milli basketbolcu 'ın 12 sayı, 3 ribaund ve 1 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

NBA'de dün gece oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

: 105-103
: 119-125
– Philadelphia 76ers: 112-101
– San Antanio Spurs: 125-117
: 111-121

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