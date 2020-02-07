07 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

Nur Gencer vefat etti! Nur Gencer kimdir?

Nur Gencer vefat etti! Nur Gencer kimdir?
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 07.02.2020

ve 'da üst düzey yöneticilik yapan spor adamı , 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , hesabından yaptığı paylaşımla Gencer için başsağlığı dileklerinde bulundu.

() ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı , 72 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , hesabından yaptığı paylaşımda "Türk basketbolunun efsane ismi, değerli ağabeyim Nur Gencer'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

NUR GENCER KİMDİR?

1948 yılında 'da dünyaya gelen Nur Gencer, 1967 yılında Kadıköy Maarif Koleji'nde öğrenimini tamamladı. 1992 yılında Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü olan Gencer, Teknik Komiseri ve Uluslararası Organizasyon Komitesi üyesi olarak basketbola hizmet verdi. Nur Gencer, 1992 yılında Dünya Fair-Play Davranış Şeref Diploması ile ödüllendirildi.

Gencer, Türkiye Basketbol Federasyonu ve FIBA'daki görevlerinin yanı sıra Eczacıbaşı, (O dönemki adıyla Efes Pilsen), ve Tuborg kulüplerinde de üst düzey yöneticilik yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu genel sekreterlik görevini de üstlenen Nur Gencer, A Milli Basketbol Takımı idari menajerliği de yaptı.

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