Nur Gencer vefat etti! Nur Gencer kimdir?

Türkiye Basketbol Federasyonu ve FIBA'da üst düzey yöneticilik yapan spor adamı Nur Gencer, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gencer için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TFF) ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı Nur Gencer, 72 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk basketbolunun efsane ismi, değerli ağabeyim Nur Gencer'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

NUR GENCER KİMDİR?

1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nur Gencer, 1967 yılında Kadıköy Maarif Koleji'nde öğrenimini tamamladı. 1992 yılında Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü olan Gencer, FIBA Teknik Komiseri ve Uluslararası Organizasyon Komitesi üyesi olarak basketbola hizmet verdi. Nur Gencer, 1992 yılında Dünya Fair-Play Davranış Şeref Diploması ile ödüllendirildi.

Gencer, Türkiye Basketbol Federasyonu ve FIBA'daki görevlerinin yanı sıra Eczacıbaşı, Anadolu Efes (O dönemki adıyla Efes Pilsen), Galatasaray ve Tuborg kulüplerinde de üst düzey yöneticilik yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu genel sekreterlik görevini de üstlenen Nur Gencer, A Milli Basketbol Takımı idari menajerliği de yaptı.