07 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

Ciddi misin Cedi Osman?

Ciddi misin Cedi Osman?
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 07.02.2020

NBA'deki gururumuz Cedi Osman, Cleveland'ın Oklahoma'ya 109-103 yenildiği muhteşem bir asist yaparak maçın önüne geçti. Cedi, bounce pass'ı (yerden sektirerek pas) rakibi Gallinari'nin bacak arasından geçirdi ve topu alan Colin Sexton smacı vurdu. Asisti paylaşan Cleveland, "Ciddi misin Cedi Osman?" yazdı.

NBA'deki gururumuz Cedi Osman, Cleveland'ın Oklahoma'ya 109-103 yenildiği muhteşem bir asist yaparak maçın önüne geçti. Cedi, bounce pass'ı (yerden sektirerek pas) rakibi Gallinari'nin bacak arasından geçirdi ve topu alan Colin Sexton smacı vurdu. Asisti paylaşan Cleveland, "Ciddi misin Cedi Osman?" yazdı.

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