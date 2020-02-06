06 Şubat 2020, Perşembe

BASKETBOL

Metin Öztürk kolları sıvadı

Metin Öztürk kolları sıvadı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Galatasaray'da gündemi yok ama daha önce 'ın son seçimde de 'in listesinden seçime giren eski başkanı Metin Öztürk, başkan adaylığı için çalışmalara başladı.

Galatasaray'da gündemi yok ama daha önce 'ın son seçimde de 'in listesinden seçime giren eski başkanı Metin Öztürk, başkan adaylığı için çalışmalara başladı. Seçim bürosu hazırlayan, haftalık 20 kişilik gruplara kahvaltı vererek projelerini anlatan Öztürk, Başkan Mustafa Cengiz'in ibra edilmediği seçim genel kurul sonrasında yaptığı, "İyi bir başkan adayı çıkmazsa da bu kulüp sahipsiz kalmaz" sözleriyle öne çıkmıştı. Öztürk'ün seçim kararı alınmasının ardından adaylığını açıklaması bekleniyor.

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