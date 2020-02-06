06 Şubat 2020, Perşembe
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Metin Öztürk kolları sıvadı
Giriş Tarihi: 06.02.2020
Galatasaray'da seçim gündemi yok ama daha önce Turgay Kıran'ın son seçimde de Dursun Özbek'in listesinden seçime giren GSYİAD eski başkanı Metin Öztürk, başkan adaylığı için çalışmalara başladı.
Galatasaray'da seçim gündemi yok ama daha önce Turgay Kıran'ın son seçimde de Dursun Özbek'in listesinden seçime giren GSYİAD eski başkanı Metin Öztürk, başkan adaylığı için çalışmalara başladı. Seçim bürosu hazırlayan, haftalık 20 kişilik gruplara kahvaltı vererek projelerini anlatan Öztürk, Başkan Mustafa Cengiz'in ibra edilmediği seçim genel kurul sonrasında yaptığı, "İyi bir başkan adayı çıkmazsa da bu kulüp sahipsiz kalmaz" sözleriyle öne çıkmıştı. Öztürk'ün seçim kararı alınmasının ardından adaylığını açıklaması bekleniyor.
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