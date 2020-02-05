MAÇ SONUCU l Galatasaray Doğa Sigorta 79-91 AS Monaco l ÖZET

Galatasaray Doğa Sigorta, 7DAYS EuroCup Son 16 Turu G Grubu 5. hafta maçında AS Monaco'ya 91-79 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansı çok zora girdi.

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, 7DAYS EuroCup Son 16 Turu G Grubu 5. hafta maçında AS Monaco'yu ağırladı.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Monaco'nun 91-79'luk galibiyetiyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılar, rakibine 12 sayı ile mağlup olduğu için ikili averajda eşitlik oluştu. -27 averajı olan Galatasaray'ın gruptan çıkabilmesi için, son maçlarda +26 averajı olan Monaco ile arasındaki 53 sayılık averajı kapatması gerekiyor.