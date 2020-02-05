05 Şubat 2020, Çarşamba

BASKETBOL

MAÇ SONUCU l Galatasaray Doğa Sigorta 79-91 AS Monaco l ÖZET

Galatasaray tur şansını zora soktu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 05.02.2020

, 7DAYS Son G Grubu 5. hafta maçında AS Monaco'ya mağlup oldu ve gruptan çıkma şansı çok zora girdi.

Basketbol Takımı, 7DAYS Son G Grubu 5. hafta maçında AS Monaco'yu ağırladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Monaco'nun 'luk galibiyetiyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılar, rakibine 12 sayı ile mağlup olduğu için ikili averajda eşitlik oluştu. -27 averajı olan Galatasaray'ın gruptan çıkabilmesi için, son maçlarda +26 averajı olan Monaco ile arasındaki 53 sayılık averajı kapatması gerekiyor.

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