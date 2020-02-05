05 Şubat 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Potada rakip Zenit

Potada rakip Zenit
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Kötü bir başlangıç yaptığı Avrupa Ligi'nde çıkışa geçen Fenerbahçe Beko, bugün Rusya deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan maçta yenildiği Zenit'e konuk oluyor.

Kötü bir başlangıç yaptığı Avrupa Ligi'nde çıkışa geçen Fenerbahçe Beko, bugün Rusya deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan maçta yenildiği Zenit'e konuk oluyor. beIN Sports Haber'den yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlıyor. Son 6 maçının 5'ini kazanarak yükselişe geçen Kanarya, 10 galibiyetle 9. sırada yer alıyor.

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