Turkish Airlines EuroLeague'in 23. hafta mücadelesinde CSKA Moskova ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. CSKA Moskova'nın sahasında oynanacak zorlu mücadele öncesi Anadolu Efes liderlik koltuğunda oturuyor. 20.00'da başlayan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den haberimizden anbean ulaşabilirsiniz...

Turkish Airlines EuroLeague'in 23. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk oluyor. Son mücadeleyi son saniyede yediği sayı ile kaybeden temsilcimiz, rövanş mücadelesinde hata yapmak istemiyor.

CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES l CANLI

İLK PERİYOT OYNANIYOR: CSKA Moskova 8-11 Anadolu Efes

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CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

CSKA Moskova'nın sahası Megasport Arena'da oynanan mücadele beIN SPORT 3'de canlı olarak yayınlanıyor.

ANADOLU EFES'İN 681. MAÇI

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 681. maçına çıkıyor. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 680 müsabakada 383 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 432 maçın 226'sını kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce CSKA Moskova ile oynadığı 29 müsabakanın 9'unu kazanırken 20'sini kaybetti.