05 Şubat 2020, Çarşamba
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Aslan’ın rakibi AS Monaco
Giriş Tarihi: 05.02.2020
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu G Grubu 5. haftasında Monaco'yu ağırlıyor.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu G Grubu 5. haftasında Monaco'yu ağırlıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesi gruptaki 4 takım da ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.
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