02 Şubat 2020, Pazar

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi | Anadolu Efes: 83 - Teksüt Bandırma: 72

Efes evinde Teksüt Bandırma'yı devirdi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 02.02.2020

ING 'nin 18. haftasında lider , 'yı 83-72 yendi. Lacivert-beyazlı takım 16. galibiyetini alırken, Teksüt Bandırma 9. kez mağlup oldu.

Rakibinin üst üste hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren , Beaubois'nın basketiyle 4. dakikada 9-2 üstünlük yakaladı. Lacivert-beyazlı takım, Buğrahan'ın son saniyedeki 3 sayılık basketiyle ilk periyodu 26-18 önde tamamladı.

Maçın ikinci çeyreğinde alan savunması yapan ve pota altında etkili olan , 16. dakikada Alperen'in sayılarıyla 30-30 beraberliği sağladı. Boyalı alanda sayı üretmeye devam eden konuk ekip, Terry'nin basketiyle 19. dakikada 36-35 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gitti.

Anadolu Efes, Singleton'ın 3 sayılık basketiyle ikinci yarının hemen başında 38-36 öne geçti. Terry'nin pota altındaki etkili oyunuyla mücadeleyi bırakmayan Teksüt Bandırma, Rıdvan'ın sayılarıyla 29. dakikada 53-53 beraberliği sağlamasına rağmen Buğrahan yine son saniye 3 sayılık basketiyle lacivert-beyazlı ekibin 3. periyodu 59-56 önde tamamlamasını sağladı.

Son periyotta Pleiss'ı boyalı alanda iyi kullanan Anadolu Efes, Anderson'ın 3 sayılık basketiyle 38. dakikada farkı 7 sayıya (75-68) çıkarırken, karşılaşmayı da 83-72 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı

Anadolu Efes: Larkin 12, Beaubois 12, Singleton 18, Pleiss 18, Anderson 14, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer 6, Doğuş Balbay 3, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim

Teksüt Bandırma: Smith 8, Şehmus Hazer 3, Kalinoski 9, Terry 12, Hummer 10, Furkan Haltalı 5, Rıdvan Öncel 10, Alperen Şengün 5, Prewitt 10

1. Periyot: 26-18

Devre: 35-36

3. Periyot: 59-56



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