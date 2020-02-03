03 Şubat 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Bulls'u yenen Raptors üst üste 11. galibiyetini aldı

Raptors'tan üst üste 11. galibiyet!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 03.02.2020

Amerikan 'nde () son şampiyon , sahasında 'u 129-102 yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı.

'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ikincisi Raptors, Terence Davis'in 31 sayıyla kariyer rekoru kırdığı mücadelede Bulls'u 129-102'lik skorla geçerek art arda 11. olmak üzere 36. galibiyetine ulaştı.

Raptors'ta Pascal Siakam 17, Serge Ibaka 16, Chris Boucher 15 sayı kaydetti.

Peş peşe 3, sezonun 33. yenilgisini yaşayan Bulls'ta Thaddeus Young 21, Zach LaVine 18, Chandler Hutchison 17 sayı buldu.

Öte yandan milli basketbolcu , takımı 'ın evinde 'ı 129-108 yendiği mücadelede 8 sayı, 4 ribauntla oynadı.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Denver Nuggets: 128-123 (Uzatmada)

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 117-109

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 129-108

-: 129-102

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