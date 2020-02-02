02 Şubat 2020, Pazar

BASKETBOL

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 91-67 Türk Telekom

Fenerbahçe Beko rahat kazandı!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 Giriş Tarihi: 02.02.2020

ING Süper Ligi 18. hafta karşılaşmasında Beko sahasında 'u ağırladı. Karşılaşma boyunca üstünlüğü elden bırakmayan Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 91-67 yendi.

Karşılaşmaya Nunnally ve Williams'ın basketleriyle başlayan Beko, ilk 5 dakikayı 9-7 üstün geçti. Kalan bölümde Williams önderliğinde sayılar üreten sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 21-14 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine, Williams'ın üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkararak (24-14) başlayan Fenerbahçe Beko, 18. dakikada Ahmet Düverioğlu'nun basketiyle farkı 21 sayıya taşıdı: 48-27. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 24 sayı farkla 54-30 galip durumda gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreği 76-54 önde geçen Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 91-67 kazandı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla ligde 18 maçta 14 galibiyet aldı. Fenerbahçe'de Derrick Williams 31 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

İLK 5G MAÇ YAYINI OLDU

, 360 derece kamera açısıyla VR (sanal gerçeklik) teknolojisini kullanarak Fenerbahçe Beko - Türk Telekom karşılaşmasında Türkiye'nin ilk 5G canlı maç yayını deneyimini yaşattı. Türk Telekom Ümraniye Teknopark'ta VR gözlüklerle bu deneyime Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile katılımcılar şahitlik etti.

1. Periyot: 21-14
Devre: 54-30
3. Periyot: 76-54
Maç Sonucu: 91-67

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