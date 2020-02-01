NBA yönetimi All-Star'da Kobe Bryant'ı onurlandıracak
Helikopter kazasında hayatını kaybeden yıldız basketbolcu için format değiştirildi. Üç periyotta atılan sayılara Kobe’nin numarası 24 eklenip hedef sayı belirlenecek.
Helikopter kazasında hayatını kaybeden Lakers efsanesi Kobe Bryant anısına 16 Şubat'ta yapılacak All-Star maçının formatı değişti. NBA yönetimi, All- Star'da takımların üç periyoda da 0-0'lık skorla başlayacağını her periyodun galibinin ayrı olacağını açıkladı. Daha sonra üç periyotta atılan toplam sayılara Kobe Bryant'ın forma numarası olan 24 eklenecek ve hedef sayı belirlenecek.
SON ÇEYREK SÜRESİZ OLACAK
Son çeyrek süresiz oynanacak ve hedef sayıya ulaşan ekip, maçını kazanacak. Örneğin; ilk üç periyot sonunda 100-95'lik skor oluştu. Buna göre son periyotta ulaşılması gereken skor 124 olacak. Bu durumda 100 sayı atan takım 24, 95 sayı kaydeden ekip de 29 sayı atarak parkeden galip ayrılmaya çalışacak. Organizasyonda periyot başına 100, maçı kazanan takıma 200 bin dolar ödül verilecek.
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