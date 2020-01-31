31 Ocak 2020, Cuma

BASKETBOL

NBA All-Star maçının yedekleri belirlendi

All-Star maçının yedekleri belirlendi
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

69. Amerikan Basketbol Ligi () All-Star maçında Doğu ve Batı karmalarında yer alacak yedek oyuncular belli oldu. All-Star karşılaşması 'ta Chicago'da oynanacak.

'den yapılan açıklamaya göre, 'ta Chicago kentinde oynanacak gösteri karşılaşmasının yedekleri, başantrenörler tarafından seçildi.

Doğu karmasının yedekleri Jimmy Butler, Bam Adebayo (), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Khris Middleton (), Jayson Tatum (), Domantas Sabonis (Indiana Pacers) ve Kyle Lowry'den () oluştu.

Batı karmasının yedeklerinde ise (), Damian Lillard (), Donovan Mitchell, Rudy Gobert (), Nikola Jokic (), Chris Paul () ve Brandon Ingram () yer aldı.

Adebayo, Sabonis, Tatum, Gobert, Mitchell ve Ingram, kariyerlerinde ilk kez NBA All-Star maçında oynama onurunu yaşayacak.

LeBron James NBA'in en skorer üçüncü ismi oldu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanında Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanında
F.Bahçe Beko son çeyrekte açıldı F.Bahçe Beko son çeyrekte açıldı
F.Bahçe Beko son çeyrekte açıldı F.Bahçe Beko son çeyrekte açıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör