NBA All-Star maçının yedekleri belirlendi

69. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçında Doğu ve Batı karmalarında yer alacak yedek oyuncular belli oldu. All-Star karşılaşması 17 Şubat'ta Chicago'da oynanacak.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat'ta Chicago kentinde oynanacak gösteri karşılaşmasının yedekleri, başantrenörler tarafından seçildi.

Doğu karmasının yedekleri Jimmy Butler, Bam Adebayo (Miami Heat), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics), Domantas Sabonis (Indiana Pacers) ve Kyle Lowry'den (Toronto Raptors) oluştu.

Batı karmasının yedeklerinde ise Russell Westbrook (Houston Rockets), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Donovan Mitchell, Rudy Gobert (Utah Jazz), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Chris Paul (Oklahoma City Thunder) ve Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) yer aldı.

Adebayo, Sabonis, Tatum, Gobert, Mitchell ve Ingram, kariyerlerinde ilk kez NBA All-Star maçında oynama onurunu yaşayacak.