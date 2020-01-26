26 Ocak 2020, Pazar
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Bursa evinde yıkıldı: 79-87
Giriş Tarihi: 26.01.2020
ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 87-79 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 87-79 mağlup etti. Çekişmeli geçen ilk periyot 27-27 sona ererken, Daçka devre arasına 53-52 önde girdi. İkinci yarıda etkili olan ve final periyoduna 75-66 galip giren Darüşşafaka, karşılaşmayı da 87-79 kazanmasını bildi.
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