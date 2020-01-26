26 Ocak 2020, Pazar
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Aslan ligde de kayıp
Giriş Tarihi: 26.01.2020
Eurocup’ta üst üste iki maçını kaybeden sarı-kırmızılılar, ING Basketbol Süper Ligi’nde konuk olduğu Bahçeşehir Koleji’ne de farklı mağlup oldu.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-71 yendi. İstanbul Akatlar'da oynan karşılaşmanın ilk yarısı da Bahçeşehir Koleji'nin 45-35 üstünlüğü ile geçildi. Ev sahibi ekipte Golden 27 sayı üretirken, Galatasaray'ın en skorer ismi 22 sayı atan Auguste oldu. Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılı takım ise 5. kez mağlup oldu.
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