25 Ocak 2020, Cumartesi
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Sultanlar’da derbi heyecanı
Giriş Tarihi: 25.01.2020
Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında saat 16.00'da F.Bahçe ile Beşiktaş karşılaşacak. İlk yarıdaki maçı, sarı-lacivertliler 3-0 kazanmıştı. Efeler Ligi'nde ise program şöyle: 13.00: F.Bahçe-Arkas, 14.00: İstanbul BB-Sorgun, 14.00: Arhavi- Spor Toto, 15.30: Tokat-G.Saray, 16.00: İnegöl-Ziraat.
Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında saat 16.00'da F.Bahçe ile Beşiktaş karşılaşacak. İlk yarıdaki maçı, sarı-lacivertliler 3-0 kazanmıştı. Efeler Ligi'nde ise program şöyle: 13.00: F.Bahçe-Arkas, 14.00: İstanbul BB-Sorgun, 14.00: Arhavi- Spor Toto, 15.30: Tokat-G.Saray, 16.00: İnegöl-Ziraat.
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