25 Ocak 2020, Cumartesi

BASKETBOL

LeBron yine coştu

LeBron yine coştu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2020

NBA'e 3 maçla devam edildi. , takımı Lakers'ın Nets'i 128-113 yendiği mücadelede 27 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 91. "triple-double"ını yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

NBA'e 3 maçla devam edildi. , takımı Lakers'ın Nets'i 128-113 yendiği mücadelede 27 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 91. "triple-double"ını yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 9 sayıyla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, Wizards'a 124-112 mağlup oldu.

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