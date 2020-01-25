25 Ocak 2020, Cumartesi

BASKETBOL

12 Dev Adam’ın biletleri satışta

12 Dev Adam’ın biletleri satışta
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2020

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 21 Şubat'ta Hollanda ile Ankara'da yapacağı maçın biletleri satışa çıktı. Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmanın biletleri Biletix'ten satışa sunuldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 21 Şubat'ta Hollanda ile Ankara'da yapacağı maçın biletleri satışa çıktı. Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmanın biletleri Biletix'ten satışa sunuldu.

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