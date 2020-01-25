25 Ocak 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Potada rakip Bahçeşehir

Potada rakip Bahçeşehir
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, bugün deplasmanda Bahçeşehir'e konuk oluyor. 13.00'te başlayacak maç öncesi sakatlığı süren Ege Arar'ın durumu maç saati belli olacak.

Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, bugün deplasmanda Bahçeşehir'e konuk oluyor. 13.00'te başlayacak maç öncesi sakatlığı süren Ege Arar'ın durumu maç saati belli olacak. Öte yandan EuroCup'ta çarşamba 20.00'de 'la Sinan Erdem'de yapılacak maçın biletleri ise satışa sunuldu.
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