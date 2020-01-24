24 Ocak 2020, Cuma

BASKETBOL

CANLI l Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan

CANLI l Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 Giriş Tarihi: 24.01.2020

, Euroleague'nin 21'inci haftasında  İtalyan temsilcisi   takımı ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmanın canlı takibini ASpor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Euroleague'de 21. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi bu organizasyonda temsil eden kulüplerden olan , Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İtalyan ekibi 'ı ağırlıyor.

CANLI L FENERBAHÇE BEKO - AX ARMANİ EXCHANGE MİLAN

1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 24-15 ARMANI MILAN

2. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 41-31 ARMANI MILAN

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AVRUPA'DA 530. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 530. maçına bu akşam AX Armani Exchange Milan karşısında çıktı. Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 529 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY 'nde ise yaptığı 327 maçın 192'sini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 8 galibiyet, 12 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor. AX Armani Exchange Milan ise 10 galibiyet ve 10 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor.

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