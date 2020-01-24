Fenerbahçe Beko, Euroleague'nin 21'inci haftasında İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan takımı ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmanın canlı takibini ASpor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

THY Euroleague'de 21. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi bu organizasyonda temsil eden kulüplerden olan Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'ı ağırlıyor.

CANLI L FENERBAHÇE BEKO - AX ARMANİ EXCHANGE MİLAN

1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 24-15 ARMANI MILAN

2. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 41-31 ARMANI MILAN

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AVRUPA'DA 530. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 530. maçına bu akşam AX Armani Exchange Milan karşısında çıktı. Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 529 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 327 maçın 192'sini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 8 galibiyet, 12 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor. AX Armani Exchange Milan ise 10 galibiyet ve 10 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor.