25 Ocak 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Aslan’ın rakibi Bahçeşehir

Aslan’ın rakibi Bahçeşehir
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında dört maç var: 13.00: Bahçeşehir- G.Saray, 15.15: İTÜ-Tofaş, 17.30: Bursa-Darüşşafaka, 20.00: Bandırma-Orman. Kadınlarda bugün: 13.00: Elazığ-Çankaya, 14.00: Adana- İzmit, Orman-Samsun, 16.00: Botaş-Çukurova.

Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında dört maç var: 13.00: Bahçeşehir- G.Saray, 15.15: İTÜ-Tofaş, 17.30: Bursa-Darüşşafaka, 20.00: Bandırma-Orman. Kadınlarda bugün: 13.00: Elazığ-Çankaya, 14.00: Adana- İzmit, Orman-Samsun, 16.00: Botaş-Çukurova.

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