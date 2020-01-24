24 Ocak 2020, Cuma

BASKETBOL

Türk Telekom rüzgarı

Türk Telekom rüzgarı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün Oostende'yi 85-67 mağlup eden Türk Telekom, A Grubu'nda zirveye kuruldu.

Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün Oostende'yi 85-67 mağlup eden Türk Telekom, A Grubu'nda zirveye kuruldu. Oynadığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet alan temsilcimiz, gözünü kupaya dikti. Başantrenör Burak Gören, Hedefimiz Türkiye'ye yeni zaferler yaşatmak" açıklamasında bulundu.

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