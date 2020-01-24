24 Ocak 2020, Cuma

BASKETBOL

EuroCup’ta iki kayıp

EuroCup’ta iki kayıp
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Kadınlar EuroCup son 16 turu ilk maçında OGM Ormanspor, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 72-64 yenildi.

Kadınlar EuroCup son 16 turu ilk maçında OGM Ormanspor, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 72-64 yenildi. Hatay BŞB de Rusya'nın Region ekibine deplasmanda 90-71 yenildi. İki temsilcimiz rövanş maçlarını 29 Ocak'ta Türkiye'de oynayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Türk Telekom rüzgarı Türk Telekom rüzgarı
Zirvenin sahibi Türk Telekom Zirvenin sahibi Türk Telekom
İlk karşılaşmada tam 22 sayı! İlk karşılaşmada tam 22 sayı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör