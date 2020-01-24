24 Ocak 2020, Cuma

BASKETBOL

Lakers LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Nets'i yendi | NBA'de günün sonuçları

LeBron James'ten triple-double
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 24.01.2020

'e 3 maçla devam edildi. , takımı Lakers'ın Nets'i 128-113 yendiği mücadelede 27 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 91. "triple-double"ını yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Amerikan 'nde () Lakers, 'i 128-113 yendi.

36. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Lakers'ta, Anthony Davis ise 16 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti.

Nets'te 'in 20 ve Taurean Prince'in 18 sayısı, sezonun 25. mağlubiyetini önleyemedi.

Cedi Osman'ın 9 sayısı Cavaliers'a galibiyet için yetmedi

, sahasında 'a 124-112 mağlup oldu.

Ev sahibi ekipte Collin Sexton, 29 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken milli basketbolcu 9 sayılık katkıda bulundu.

Wizards'ta ise 36 sayı atan Bradley Beal galibiyette önemli rol oynadı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 112-124

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 128-113

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 125-133



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