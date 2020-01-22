22 Ocak 2020, Çarşamba
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Potada rakip Fransız Carolo
Giriş Tarihi: 22.01.2020
Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında bugün Fransa'nın Carolo Basket takımı ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında bugün Fransa'nın Carolo Basket takımı ile karşı karşıya gelecek. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Grubunu üçüncü sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan siyah-beyazlı ekip, play-offta Fransız ekibi Roche Vendee ile eşleşip rakibini elemişti.
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