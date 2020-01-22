22 Ocak 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Potada rakip Fransız Carolo

Potada rakip Fransız Carolo
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.01.2020

TRC İnşaat, son 16 turu ilk maçında bugün Fransa'nın Carolo Basket takımı ile karşı karşıya gelecek.

TRC İnşaat, son 16 turu ilk maçında bugün Fransa'nın Carolo Basket takımı ile karşı karşıya gelecek. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Grubunu üçüncü sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan siyah-beyazlı ekip, play-offta Fransız ekibi Roche Vendee ile eşleşip rakibini elemişti.
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