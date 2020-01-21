21 Ocak 2020, Salı

BASKETBOL

Damian Lillard 61 sayıyla kariyer rekorunu kırdı

Damian Lillard kariyer rekorunu kırdı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Amerikan 'nde (NBA) Golden State Warriors'ı 129-124 yenen Portland 'ın all-star oyun kurucusu , 61 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.

NBA'e 14 maçla devam edildi. ile Warriors arasındaki mücadelede büyük çekişme yaşandı. 'ın bitime 14.9 saniye kala attığı 3 sayılık basketle müsabakayı uzatmaya taşıyan ev sahibi Trail Blazers, sahadan 129-124 galip ayrıldı.

Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Lillard, 61 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle karşılaşmaya damga vurdu. Kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan Lillard ayrıca , David Robinson, Tracy McGrady ve James Harden'dan sonra bir NBA maçında 60 sayı, 10 ribaunt, 5 asist barajlarını geçen 5. isim oldu.

Warriors'ta Alec Burks'ün 33 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, D'Angelo Russell'ın 27 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve Eric Paschall'ın 22 sayı, 13 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

ANTETOKOUNMPO 10 BİN SAYI BARAJINI AŞTI

Ligin zirvesindeki , sahasında oynadığı maçını 111-98 kazanarak üst üste 7. galibiyetini elde etti. Bucks'ta forma giyen , 5 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu.

28 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, kariyerindeki toplam sayısını 10 bin 4'e yükseltti.

25 yaşındaki Antetokounmpo, LeBron James (23 yaş), (24), (24), Carmelo Anthony (24) ve Tracy McGrady'den (24) sonra lig tarihinde 10 bin sayıya ulaşan 6. en genç oyuncu oldu.

CEDİ'DEN 14, FURKAN'DAN 10 SAYI

'ta oynayan , sahalarında 'e 106-86 kaybettikleri maçta 14 sayı, 3 asistle oynadı.

Furkan Kormaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda 'i 117-111 yendiği mücadelede 10 sayı, 3 asist, 2 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Detroit Pistons: 106-100

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 117-122

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 111-117

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 86-106

Miami Heat-Sacramento Kings: 118-113 (Uzatmada)

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 83-106

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 107-112

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 111-98

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 116-126

Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 139-107

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 100-107

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 118-120

Utah Jazz-Indiana Pacers: 118-88

Blazers-Golden State Warriors: 129-124 (Uzatmada)



Kaynak: AA
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Ufuk Sarıca Larkin’i bekliyor Ufuk Sarıca Larkin’i bekliyor
Potada rakip Macar Falco Potada rakip Macar Falco
Türkoğlu'ndan Larkin açıklaması! Türkoğlu'ndan Larkin açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör