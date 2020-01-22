22 Ocak 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Cedi’den 14 sayı

Cedi’den 14 sayı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Cedi Osman Knicks'e 106- 86 kaybettikleri maçta 14 sayı, 3 asistle oynadı.

Cedi Osman Knicks'e 106- 86 kaybettikleri maçta 14 sayı, 3 asistle oynadı. Furkan Korkmaz 76'ers'in Nets'i 117-111 yendiği maçta 10 sayı, 3 asist, 2 ribaunt üretti. Ersan İlyasova ise Bulls karşısında 5 sayı, 6 ribauntla oynadı.
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