Pınar Karşıyaka - ZZ Leiden: 112-76

FIBA Europe Cup 2'nci Tur L Grubu’nda Pınar Karşıyaka evinde ZZ Leiden’i de çok farklı yendi, bitime 2 maç kala çeyrek finale kalmayı garantiledi: 112-76. Grupta oynadığı 4 maçı da kazanan, Avrupa’da bu sezon üst üste 9’uncu galibiyetini alan Kaf-Kaf’ta tüm oyuncular skora katkıda bulundu. Yeşil kırmızılılarda Semih Erden ise sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Konuk ekipten De Jong 36 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Maça iki takım da karşılıklı 3 sayılık basketlerle başladı. Triche, M'Baye ve Morgan'ın skorer oyunuyla üstünlüğü eline alan Karşıyaka, farkı 9 sayıya taşıyıp ilk periyodu 30-21 önde tamamladı. İkinci periyodun başında Kaf-Kaf farkı 15 sayıya kadar çıkarsa da ardından hücumlardan boş dönünce Hollanda ekibi De Jong'un basketleriyle skoru 47-46'ya getirdi. İlk yarı sonunda soyunma odasına 49-46 temsilcimizin üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta önce 49-49'la skoru uzun süre sonra eşitleyen Leiden, ardından öne geçti. Bu dakikadan sonra taraftarının desteğiyle oyuna yeniden ağırlığını koymaya başlayan yeşil-kırmızılılar, 15-0'lık seri yakaladı. Karşıyaka, Morgan'ın pota altından, Taylor'ın dışarıdan basketleriyle kısa sürede tekrar 17 sayılık üstünlüğü yakaladı. Dördüncü periyot 78-61 başladı. Dördüncü ve son periyotta çok rahat bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, 100 sayıyı aşarak salondan farklı galip ayrıldı: 112-76.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Anastasios Manos (Yunanistan) (xx), Paulo Marques (Portekiz) (xx), Jan Baloun (Çekya) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 13, Triche (xx) 7, Metecan (xxx) 11, M'Baye (xxx) 13, Morgan (xxx) 19, Kennedy (xxx) 12, Nusret (xx) 8, Yunus (x) 3, Crocker (xxx) 16, Görkem (x) 2, Onuralp (x) 4, Arca (x) 4

ZZ LEIDEN: Persons (xxx) 14, Huggins (xxx) 10, Randemie (x) 5, De Jong (xxx) 36, Pasalic (xx) 9, Ververs (x), Williams (x) 2

1'İNCİ PERİYOT: 30-21

İLK YARI: 49-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-61

5 FAUL: 32.37 Huggins (ZZ Leiden)