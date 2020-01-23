23 Ocak 2020, Perşembe

BASKETBOL

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e konuk olacak

Lider Anadolu Efes Real Madrid deplasmanında
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 Giriş Tarihi: 23.01.2020

Basketbol Takımı, 21. hafta maçında yarın İspanya ekibi 'e konuk olacak. Avrupa Ligi tarafından "Haftanın maçı" olarak kabul edilen karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Wizink Center'ın ev sahipliği yapacağı müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Başantrenör yönetiminde 17 galibiyet ve 3 mağlubiyetle zirvede yer alan , İstanbul'da 16 sayı farkla yendiği 'i deplasmanda da mağlup etmeyi hedefliyor.

'nde çıktığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Real Madrid ikinci sırada bulunuyor. Eflatun-beyazlılar, turnuvada yaptığı son 2 mücadelede Rus temsilcileri CSKA Moskova ve Khimki'ye mağlup oldu.

Avrupa'da 679. maç

Anadolu Efes, yarın Real Madrid karşısında Avrupa kupalarında 679. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 678 müsabakada 381 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 430 maçın 224'ünü kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 32. randevu

Anadolu Efes ile Real Madrid, yarın 32. kez karşılaşacak.

İki takım arasında Avrupa Ligi'nde oynanan 29 maçın 7'sini Anadolu Efes, 22'sini ise Real Madrid kazandı.

Anadolu Efes, FIBA organizasyonlarında Real Madrid ile yaptığı 2 müsabakada ise birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Real Madrid'i 76-60 mağlup etmişti.

Anadolu Efes farka koştu! haberin devamı
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