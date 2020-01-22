22 Ocak 2020, Çarşamba

BASKETBOL

‘Kendi yolumuzu çizeceğiz’

‘Kendi yolumuzu çizeceğiz’
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.01.2020

76'ERS'ta forma giyen Furkan Korkmaz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili konuştu.

76'ERS'ta forma giyen Furkan Korkmaz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili konuştu. Milli basketbolcu, eleme turnuvasıyla ilgili; "Uruguay ve Çekya ile aynı gruptayız. Çok yetenekli bir jenerasyona sahibiz. Kanada'da kendimiz gibi oynayacağız. Kendi yolumuzu çizeceğiz" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Fener çok rahat: 3-0 Fener çok rahat: 3-0
Cedi’den 14 sayı Cedi’den 14 sayı
Potada rakip Fransız Carolo Potada rakip Fransız Carolo
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör