76'ERS'ta forma giyen Furkan Korkmaz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili konuştu.

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76'ERS'ta forma giyen Furkan Korkmaz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili konuştu. Milli basketbolcu, eleme turnuvasıyla ilgili; "Uruguay ve Çekya ile aynı gruptayız. Çok yetenekli bir jenerasyona sahibiz. Kanada'da kendimiz gibi oynayacağız. Kendi yolumuzu çizeceğiz" dedi.