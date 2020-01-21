21 Ocak 2020, Salı

BASKETBOL

Ufuk Sarıca Larkin’i bekliyor

Ufuk Sarıca Larkin’i bekliyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 21.01.2020

'in yıldızı Shane Larkin'in, vatandaşlığı konusundaki kararını bugün yetkililere iletmesi bekleniyor. A Milli Takımın baş antrenörü Ufuk Sarıca, ABD'li oyuncuyla ilgili; "Ben de bir an önce Larkin'in Türk statüsüne geçmesini bekliyorum. ve İsveç maçlarında kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in, vatandaşlığı konusundaki kararını bugün yetkililere iletmesi bekleniyor. A Milli Takımın baş antrenörü Ufuk Sarıca, ABD'li oyuncuyla ilgili; "Ben de bir an önce Larkin'in Türk statüsüne geçmesini bekliyorum. ve İsveç maçlarında kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

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