Ufuk Sarıca Larkin’i bekliyor

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in, Türk vatandaşlığı konusundaki kararını bugün yetkililere iletmesi bekleniyor. A Milli Takımın baş antrenörü Ufuk Sarıca, ABD'li oyuncuyla ilgili; "Ben de bir an önce Larkin'in Türk statüsüne geçmesini bekliyorum. Hollanda ve İsveç maçlarında kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in, Türk vatandaşlığı konusundaki kararını bugün yetkililere iletmesi bekleniyor. A Milli Takımın baş antrenörü Ufuk Sarıca, ABD'li oyuncuyla ilgili; "Ben de bir an önce Larkin'in Türk statüsüne geçmesini bekliyorum. Hollanda ve İsveç maçlarında kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.