21 Ocak 2020, Salı

BASKETBOL

Potada rakip Macar Falco

Potada rakip Macar Falco
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. hafta maçında bugün 'ın Falco ekibine konuk olacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. hafta maçında bugün 'ın Falco ekibine konuk olacak. Karşılaşma, 20.00'de başlayacak. D Grubu'nda 5 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor.

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