16 Ocak 2020, Perşembe

BASKETBOL

Türk Telekom, Şampiyonlar Ligi'nde üst turda

Türk Telekom, Şampiyonlar Ligi'nde üst turda
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 16.01.2020

, 'nde evinde ’yı 78-72 mağlup ederek, liderliği devraldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

, FIBA 'nin 11. haftasında İspanya temsilcisi 'yı ağırladı. Ev sahibi ekip, maça , T.J. Campbell, , Moustapha Fall ve Nick Johnson beşiyle çıktı. Türk Telekom, ilk 2 dakikalık süreyi 6-2 önde geçerken, 7. dakikada ise 15-15 eşitlik sağlandı. Nick Johnson'un basketleriyle skoru 19-15'e getiren ev sahibi ekip, ilk çeyreği 23-22 geride tamamladı. İkinci çeyreğe Campbell ve Wiltjer'ın sayılarıyla hızlı başlayan Türk Telekom, art arda yaptığı top kayıplarıyla skor üstünlüğünü rakibine kaptırdı. 13. dakika 30-30 eşitlikle geçilirken, Tomas ve Jo'nun basketleriyle skor avantajı konuk ekipte kaldı. Nick Johnson'un çabaları farkı kapatmaya yetmeyince ilk devre 50-41 konuk ekip lehine sonuçlandı.

Türk Telekom taraftar desteğiyle geri dönüşe imza attı

Üçüncü çeyrekten itibaren vites yükselten Türk Telekom, taraftarının da desteğiyle savunmada durarak ritmini bulmaya başladı. 25. dakikada Nick Johnson'un basketiyle 53-53 eşitliği yakalayan mavi-beyazlılar, Muhammed Baygül'ün üçlüğüyle 59-57 öne geçti. Savunma ribaundlarında üstünlüğü bırakmayan Türk Telekom, özellikle Kylie Wiltjer'ın basketleriyle rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve son çeyreğe 65-59 önde girdi. Final çeyreğinde maçın kontrolünü elden bırakmayan Türk Telekom, sahadan 78-72 galip ayrıldı. Bu sonuçla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 8. galibiyetini elde eden Türk Telekom, 19 puanla liderliğe yükseldi ve adını bir üst tura yazdırdı.
Türk Telekom'da maçın en skorer ismi 22 sayıyla Kylie Wiltjer olurken, Nick Johnson 16 sayı 7 ribaund, 5 asistlik katkısıyla 22 verimlilik puanının sahibi oldu.

Salon: Ankara
Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Michal Proc (Polonya), Alexey Davydov (Rusya)
Türk Telekom: Johnson 16, Muhammed Baygül 10, Fall 9, Wiltjer 22, Campbell 18, Hunter 3, Polat Kaya, Metin Türen, Şafak Edge
BAXI Manresa: Jou 3, Nelson 17, Baez 2, Sakho 10, Tomas 26, Serrano 2, Vaulet 12
1. Periyot: 22-23
Devre: 41-50
3. Periyot: 65-59

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