14 Ocak 2020, Salı

BASKETBOL

Potada rakip Casa Brindisi

Potada rakip Casa Brindisi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde Happy Casa Brindisi ile karşılaşacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde Happy Casa Brindisi ile karşılaşacak. Grupta aldığı dört galibiyetle 5. sırada yer alan siyah-beyazlılar, son maçında Telekom Baskets Bonn'u 80-76 mağlup etmişti. Mücadelenin biletleri 15, 30 ve 75 TL'den satışta.

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