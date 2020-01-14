Potada rakip Casa Brindisi

Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde Happy Casa Brindisi ile karşılaşacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde Happy Casa Brindisi ile karşılaşacak. Grupta aldığı dört galibiyetle 5. sırada yer alan siyah-beyazlılar, son maçında Telekom Baskets Bonn'u 80-76 mağlup etmişti. Mücadelenin biletleri 15, 30 ve 75 TL'den satışta.