14 Ocak 2020, Salı

BASKETBOL

Efes’in konuğu Milano

Efes’in konuğu Milano
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Avrupa Ligi'nde son olarak deplasmanda Barcelona'yı deviren , 19. hafta mücadelesinde Milano'yu konuk edecek. 20.30'daki karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde son olarak deplasmanda Barcelona'yı deviren , 19. hafta mücadelesinde Milano'yu konuk edecek. 20.30'daki karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Maç öncesi temsilcimizin 15, İtalyan ekibinin ise 10 galibiyeti bulunuyor. Sezonun ilk yarısında iki takım arasındaki mücadeleyi Anadolu Efes 81-76 kazanmıştı.

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