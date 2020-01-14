14 Ocak 2020, Salı

BASKETBOL

Durmak yok sıra Asvel’de

Durmak yok sıra Asvel’de
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Kanarya'da hedef seriyi sürdürmek. Sarı-lacivertliler zorlu mücadele öncesi 7 galibiyet, 11 yenilgiyle 12., ASVEL ise 11. sırada...
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