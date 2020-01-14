Ergin Ataman: Fantastik bir basketbol oynayarak kazandık
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 88-68 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, fantastik bir basketbol oynayarak kazandıklarını söyledi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ataman, maç boyunca iyi savunma yaptıklarını belirtti.
Rakip takımın oyun kurucularının çok iyi baskı yaptıklarını vurgulayan Ataman, "İlk çeyrekte Larkin ritim bulamadı ama sonrasında hücumda çok etkiliydi. Kenardan gelen oyuncular çok iyi bir katkı verdi. Fantastik bir basketbol oynayarak kazandık ve fantastik bir atmosfer vardı. Micic'i Real Madrid maçına yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Messina: Anadolu Efes bize fiziki üstünlük kurdu
AX Armani Exchange Milan Başantrenörü Ettore Messina, Anadolu Efes'in fiziki olarak kendilerine üstünlük kurduğunu dile getirdi.
Ergin Ataman ve takımını kutladığını aktaran Messina, "Anadolu Efes, Larkin önderliğinde etkileyici bir galibiyet buldu. Anadolu Efes bugün çok keskin hücum etti ve savunmada da iyiydi. Bize fiziki üstünlük kurdu. Çok iyi mücadele ettiler ve takımım buna karşılık veremedi." değerlendirmesinde bulundu.
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