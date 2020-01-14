14 Ocak 2020, Salı

BASKETBOL

Ergin Ataman: Fantastik bir basketbol oynayarak kazandık

Fantastik bir basketbol oynayarak kazandık
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 14.01.2020

'nin 19. haftasında ekibi 'ı 88-68 yenen 'in başantrenörü , fantastik bir oynayarak kazandıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ataman, maç boyunca iyi savunma yaptıklarını belirtti.

Rakip takımın oyun kurucularının çok iyi baskı yaptıklarını vurgulayan Ataman, "İlk çeyrekte Larkin ritim bulamadı ama sonrasında hücumda çok etkiliydi. Kenardan gelen oyuncular çok iyi bir katkı verdi. Fantastik bir oynayarak kazandık ve fantastik bir atmosfer vardı. Micic'i maçına yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Messina: Anadolu Efes bize fiziki üstünlük kurdu

Başantrenörü Ettore Messina, 'in fiziki olarak kendilerine üstünlük kurduğunu dile getirdi.

ve takımını kutladığını aktaran Messina, "Anadolu Efes, Larkin önderliğinde etkileyici bir galibiyet buldu. Anadolu Efes bugün çok keskin hücum etti ve savunmada da iyiydi. Bize fiziki üstünlük kurdu. Çok iyi mücadele ettiler ve takımım buna karşılık veremedi." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Efes durdurulamıyor! haberin devamı


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